İzmir'de taksilerde indi-bindi ücreti 30 TL oldu

İZMİR'de, taksi ücretlerinin zamlanmasıyla taksimetre ayarlarını güncellemek isteyen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Yeni tarifeye göre, taksi açılış ücreti 7 TL, kilometre başına ücret 13 TL ve indi-bindi ücreti ise 30 TL oldu.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın taksi ücretlerine zam yapılması yönündeki talebi üzerine İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplandı. UKEME'nin onayıyla taksi ücretlerine zam yapıldı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 9 TL olarak talepte bulunduğu açılış ücreti, UKOME toplantısında 7 TL olarak belirlendi. Zamlı tarifeye göre, taksi açılış ücreti 6 TL'den 7 TL'ye, kilometre başına ücret 9 TL'den 13 TL'ye, indi-bindi ücreti ise 20 TL'den 30 TL'ye yükseltildi. Taksimetre ayarlarının yeni tarifeye göre güncellenmesi için şoförler, sabahın erken saatlerinden itibaren Çınarlı semtindeki muayene istasyonuna geldi. 2 bin 880 taksinin bulunduğu İzmir'de, taksimetre ayarlarını güncellemek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.