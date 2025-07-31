İzmir'de Su Kesintileri Nedeniyle Su Deposu Satışları İki Kat Arttı

İZMİR'de yaşanan su kesintileri ve kuraklık endişesi nedeniyle vatandaşlar, su depolarına yöneldi. Su depolarına talep artarken, esnaf satışların yüzde 100'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Kentte yağışların az olması nedeniyle barajların su seviyesi düştü. İlin içme suyu ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesi 8,57'ye gerilerken, Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nde su seviyesi ise 3,21'e düştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi de konuyla ilgili kentte çeşitli önemler aldı. Kuraklık ve artan su tüketimi nedeniyle en çok tercih edilen tatil merkezlerinden olan Çeşme'de her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında uygulanan zorunlu su kesintisi sürerken, bazı bölgelerde de uygulanan planlı kesintiler suya erişimde sıkıntı yaşayanları çözüm arayışına itti. Özellikle turistik gece saatlerinde uygulanan kesintiler nedeniyle vatandaşlar, bireysel su depolarına yöneldi. Sulama sistemleri ve depo satışı yapan esnaf, en çok 500 ve 1000 litrelik depoların tercih edildiğini belirtti.

'SENE BAŞINDA SATMADIĞIMIZ DEPOYU BİR HAFTADA SATTIK'

Sulama sistemleri ve depo işletmecisi Demhat Kılıç, "Sene başından beri satmadığımız adet sayısını geçen pazartesi gününden beri satmaya başladık. Özellikle 500 litre ve 1000 litrenin satışı çok oldu. Ayrıca üretici arkadaşlarımız da yetiştiremiyor. Satışlar yüzde 100'ün üzerine çıktı. Çünkü herkes olayın ciddiyetini farkında. Talep fazla olunca üretim yetişmiyor ve ham madde eksikliğinden dolayı fiyatlar da artıyor. 500 litre bir yatay su deposu 3 bin 500 liradan, 1000 litre olanlar ise 5 bin 500'den başlıyor" dedi.

'EKİPLERİMİZ MONTAJLARA YETİŞEMİYOR'

Sondaj, depo, sulama sistemleri bayi yöneticisi olan Hasan Bakkal ise "Günlük ve haftalık satışlarımız 3'e katladı. Hatta ekiplerimiz montajlarına yetişemiyor. Geçen yıl yaz sezonunda bu kadar verimli geçmemişti. Ancak bu yıl ne zaman suların kesileceği belli olmadığı için işletmelerin ve evlerin büyüklüğüne göre depolar satılıyor. Depolar kalite kalite değişiyor. İçme suyu, kullanım suyu olarak değişik amaçla kullanılanlar var. İçme suyuna uygun olarak daha çok Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı depolar tercih ediliyor. Çünkü kalitesi düşük olunca zamanla yosun tutup, koku yapabiliyor" diye konuştu.