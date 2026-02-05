Haberler

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak etkili oldu
İzmir'de öğleden sonra başlayan sağanak yağış, bazı caddelerde su birikintilerine ve trafik yoğunluğuna yol açtı. Konak ilçesinde Hisar Camisi önündeki çınar ağacı devrildi, bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

İzmir'de etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan yağış, zaman zaman şiddetini artırdı.

Konak ilçesindeki bazı caddelerde sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Alsancak Kordon bölgesinde ve Cumhuriyet Bulvarı ile bağlantılı caddelerde oluşan su birikintileri, sürücüleri ve yayaları olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle kent genelinde bazı caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Konak ilçesinde bulunan Hisar Camisi önündeki anıt çınar ağacı henüz belirlenemeyen nedenle bazı iş yerlerinin üzerine devrildi.

İş yerlerinde hasar oluştu.

Menderes ilçesinde sağanak, Gümüldür, Değirmendere, Çamönü, Küner ve Tekeli mahallelerinde etkili oldu.

Bazı iş yeri ve evler ile cadde ve sokakları su bastı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
