İzmir'de ramazan ayında fahiş fiyat denetimleri sürüyor

İZMİR'de Ticaret Bakanlığı ekipleri ramazan ayında market, kafe, restoran, fırın denetimlerini sürdürüyor. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, 2026 yılının ilk 2 ayında İzmir'de 3 bin 500'ün üzerinde işletmenin yaklaşık 575 bin ürününün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiğini, yaklaşık 9 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde ramazan ayı boyunca devam eden market, kafe, restoran, fırın denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde; market, fırın, kasaplarda ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi. Ürünlerin fiyatlarına haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere her bir aykırı eylemi için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye varan idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

ORTALAMA 8 İLÇEDE HER GÜN DENETİM YAPILIYOR

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak ramazan ayı boyunca ve özellikle bayram yaklaştıkça tüketicilerimizin ve vatandaşlarımızın haksız fiyat artışı, stokçuluk ve fiyat etiketi konularında mağduriyet yaşamamaları açısından 81 ilimizde denetimlere aralıksız ve yoğun bir şekilde devam edilmektedir. Özellikle ilimizde de günde ortalama 8 ilçede 10 ekiple her gün düzenli bir şekilde haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin görev alanımızdaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun denetim gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarını engelleyecek ve fahiş fiyata konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması adına gerek temel gıda ürünleri gerekse hızlı tüketim malları olmak üzere birçok sektör yakından izlenmekte ve denetlenmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca "İlimizde faaliyet gösteren market, kafeterya, fırın, restoran ve tüm perakende işletmeler denetim ekiplerimizce fiyat etiketi mevzuatı kapsamında aralıksız denetlenmektedir. Fiyat etiketlerinde, listelerinde ve menülerinde yapılan denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulanmaktadır. Bu doğrultuda İlimizde 2026 yılının ilk iki ayında 3 bin 500'ün üzerinde işletmenin yaklaşık 575 bin ürünü haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş yaklaşık 9 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Gerek vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gerekse mevzuata uygun bir biçimde ticari faaliyetlerine devam eden işletmelerimizi haksız rekabetten korumak için denetimlerimize aralıksız devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı