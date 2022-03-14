İZMİR'DE OTO HIRSIZLIK ÇETESİ OPERASYONUNDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İZMİR'de, şasi numaralarını benzer başka araçlarla değiştirdikleri çalıntı, ağır hasar kayıtlı, gümrük kaçağı, arama veya yakalama kaydı bulunan araçları, satarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen bir çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında diğer 1 şüphelinin ise daha önce yakalanıp, tutuklandığı bildirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, ağır hasar kayıtlı, gümrük kaçağı, arama veya yakalama kaydı bulunan araçların şase numaralarını benzer başka araçlarlarla değiştirip, satarak haksız kazanç sağlayan 7 şüpheliyi tespit etti. Geçen 11 Mart'ta harekete geçen ekipler, 6 ev, 9 işyeri ve 1 depo olmak üzere 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 18 farklı ilde change şüphesi olan 25 otomobil, 6 ayrı araca ait parçalanmış şasi parçası, 25 motor bloğu, 2 haciz yakalamalı olarak aranan parçalanmış otomobil, şüpheli araç alım satım işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu değerlendirilen ajanda ve dokümanlar ile 1 tescil belgesi ve 1 çift plaka da ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında diğer 1 şüphelinin daha önce yakalanıp,

tutuklandığı bildirildi.