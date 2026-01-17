Haberler

İzmir'de para nakil aracını soydukları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki bankaya ait paraları taşıyan nakil aracını soyan 10 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 9'u tutuklandı. Soygun sonrası yapılan aramalarda 13 milyon lira, döviz ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 Ocak'ta iki bankaya ait paraları taşıyan nakil aracını soydukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, olaya ilişkin 4 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 13 milyon 162 bin 780 lira, 10 bin 300 dolar, 6 bin 540 euro, 100 sterlin, güvenlik görevlilerine ait cep telefonları ile ruhsatsız 5 tabanca, tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi.

Ayrıca yapılan incelemelerde 20 bin liranın eksik olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.O. (27), savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan F.A. (28), M.Ş. (30), C.M. (24), M.M. (27), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27), M.A. (20), Ş.Ö. (45) ile suça sürüklenen çocuk M.E.A. (16) çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, elebaşılığını F.A'nın yaptığı organize suç örgütü kapsamında eylemi yaklaşık 1 ay öncesinden planladıkları, olayda kullanılan araca başka araçlara ait plakaları bantladıkları ve soygun sonrası parayı farklı bir araca aktardıkları tespit edildi.

Öte yandan, olay anı, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kayıtlarda, şüphelilerin olaydan 1 gün önce bölgede keşif yaptıkları, olay günü ise güvenlik görevlilerinden paraları gasbedip kaçtıkları görülüyor.

Operasyon

Yenitepe Mahallesi'ndeki bir ATM'ye (otomatik para çekme makinesi) 12 Ocak'ta para yükleme yapan 2 görevlinin yanına gelen maskeli ve silahlı şüpheliler, görevlilerin ellerini kelepçeyle bağlamıştı.

Görevlilerin cep telefonunu ve tabancasını gasbeden şüpheliler, paraları alarak kaçmıştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen C.M, M.M, F.A, M.O.Ç, A.F.G. ve R.O'yu gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
