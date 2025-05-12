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İzmir'de Mesleki Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirildi

İzmir'de Mesleki Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirildi
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İzmir'de mesleki eğitimin geleceğini şekillendirmek amacıyla düzenlenen çalıştayda, Vali Süleyman Elban mesleki eğitimin toplumsal dönüşümdeki rolüne dikkat çekti. Eğitim politikaları üzerine yapılan değerlendirmelerle İzmir modelinin başarıları vurgulandı.

İzmir'de mesleki eğitimin geleceğini şekillendirmek amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Seferihisar'daki İzmir Mesleki Eğitim Çalıştayı'na katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, mesleki eğitimin güçlü ve sürdürülebilir bir toplumsal dönüşümün aracı olduğunu belirtti.

Gençlerin meslek sahibi olarak yetişmesinin sadece ekonomik değil sosyal açıdan da büyük bir değer taşıdığını kaydeden Elban, "Elimizdeki en büyük sermaye, geleceğimiz olan çocuklarımızdır. Bu çocukları erken yaşta mesleklerle tanıştırmak, onlara hem kimlik hem de yön kazandırmak toplumsal kalkınmanın temel şartlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Daire Başkanı Durmuş Can da İzmir modelinin, mesleki eğitim ve hedeflere ulaşma noktasında başarılı bir yol izlediğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise kentin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki eğitimi yeniden yapılandırma sürecinde öncü bir rol üstlendiğini ifade etti.

İki gün süren çalıştayda 9 tematik konuda değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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