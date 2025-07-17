İzmir'de Kamu İşçileri İçin Eylem: Adil Ücret Talebi

İzmir'de Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerine ilişkin eylem gerçekleştirdi.

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri, "Adil ve insanca ücret istiyoruz", "Protokol süreci bitmeli, adil teklif gelmeli" yazılı pankartlar taşıyıp sloganlar attı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Nefise Gülseren, görüşmelerde gelinen noktanın 600 bin kamu işçisinin taleplerini karşılamadığını savundu.

Yaşanan gecikmenin her geçen gün, çalışanları mağdur ettiğini öne süren Gülseren, şöyle konuştu:

"600 bin kamu işçisi aylardır tek kuruş zam almadan hizmet etmeye devam ediyor. Artık bıçak kemiği geçti, şah damarımıza dayandı. İşçinin dayanacak gücü kalmadı. Vatanımızı, devletimizi seviyoruz ama hakkımız olanı da istiyoruz. İşçinin yüzünü güldürecek tek gerçek, Kamu Çerçeve Protokolü'nün (KÇP) işçinin talepleri doğrultusunda hemen şimdi imza altına alınması ve toplu iş sözleşmelerinin bir an önce bitirilmesidir."

Açıklamanın ardından sendika üyeleri, 15 dakika oturma eylemi yaptı.