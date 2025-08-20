İzmir'de Kaçakçılık Operasyonları: 5 Milyon Liralık Kaçak Ürün Ele Geçirildi

İZMİR'de polisin son 1 haftada düzenlediği 16 ayrı kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11-17 Ağustos arasında 16 farklı operasyon düzenlendi. Aliağa, Buca, Bornova, Çiğli, Güzelbahçe, Karabağlar, Konak ve Ödemiş ilçelerinde ekiplerin aramalarında; piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 1 milyon 93 bin 500 içi doldurulmuş makaron, 3 bin 887 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 939 gümrük kaçağı puro, 114 kilo nargile tütünü, 280 litre taklit etiketli etil alkol, 647 elektronik sigara cihazı, 57 elektronik eşya, 4 gümrük kaçağı cep telefonu, 64 sikke, yüzük ve bilezik gibi 25 tarihi eser, 1 tabanca, 1 şarjör, 32 tabanca fişeği ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 21 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haber: Kadir ÖZEN İ/ İZMİR,