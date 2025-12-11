İzmir'de belediye işçilerinin eylemi 4'üncü gününde

İZMİR Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK işçilerinin, aylardır ödenmeyen haklar, TİS (toplu iş sözleşmesi) haklarının yatmaması, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamaları gerekçe göstererek başlattıkları eylem, 4'üncü gününde de devam ediyor. Yaklaşık 23 bin işçi Konak Pier'in önünden Kültürpark 9 Eylül kapısına kadar sloganlar eşliğinde yürüyüp, tepkilerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK'in aylardır ödenmeyen haklar, TİS haklarının yatmaması, maaşlarının eksik yatırılması, işten çıkarılanlar, çalıştıkları şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyeler ve ücretlere yönelik haksız uygulamalar iddiasıyla DİSK/Genel-İş İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu Şube üyeleri ve 23 bin işçinin başlattığı eylem 4'üncü güne girdi. Konak Pier önünde bir araya gelen işçiler, Kültürpark 9 Eylül kapısına kadar sloganlarla yürüdü. Kültürpark 9 Eylül kapısında basına açıklama yapan DİSK/Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "Baskıyla başladık güne. Çünkü 4 günde ciddi anlamda birimlerimizde arkadaşlarımıza baskı uygulanıyor. Geçen gün Cemil Başkan bir açıklama yaptı, 'Az bir katılım vardı' diye. Evet, az görünmüş olabilir başkan ama neden az onu bir sorgulamak lazım. İnsanların şu an 90 bin ile 200 bin lira arasında alacakları var. Bundan kaynaklı mutlu olduklarını, o nedenle eyleme gelmediklerini sanıyorlarsa yanılıyorlar. 4 gündür baskı ve tehditle karşı karşıyayız ama buna boyun eğmedik. 4 gündür eylemimizi gerçekleşiyoruz. Her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. Bu sorunun ortadan kalkması için masanın kurulması lazım. Ancak 4 gündür bir telefon dahi açan yok. 'Gelin bu sorunu çözelim' diyen yok" dedi.

'İŞÇİNİN ALIN TERİNİN KARŞILIĞININ VERİLMESİ GEREKİYOR'

"Dün Cemil Başkan, 'Yeni pozisyonlar veriyoruz, kabul etmeyenler var' diye bir açıklama yaptı" diyen Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Havuzda toplam 850 arkadaşımız var. 500 arkadaşımız işbaşı yaptı. Ne iş verildiyse o arkadaşlarımız kabul etti. Bugün havuzdaki 350 arkadaşımız da ne iş verilse kabul edecek durumdalar. Belki 3-5 arkadaşımız vardır kabul etmeyen ama bütüne yaymak doğru değil. Basını ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeler var. Eminim Cemil Başkanı da yanlış bilgilendirenler var. Yoksa böyle bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. 'Belediyeyi batırmayacağım' diyor. Olması gereken budur ama bugün 350 arkadaşımızın belediyeye dönmesi belediyeyi batırmaz. Tasarruf yapılacak o kadar çok kalem var ki. O kalemlerden tasarruf yapıp burada bu işçinin alın terinin karşılığının verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

'MAAŞLARI 3 TAKSİTLE ÖDERKEN NEDEN 3 TAKSİTLE SU FATURASI ÖDEYEMİYORUZ'

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal da "Dün akşam maaşların 3'üncü taksiti yattı. Ama arkadaşlarımızın evine tek taksitle su faturası, elektrik faturası, doğal gaz faturası gitti. Tek taksitle de ev kirası geldi. Sizin maaşları 3 taksitle öderken neden bizden 3 taksitle su faturası almıyorsunuz? Neden 3 taksitle elektrik, doğal gaz, kira ödeyemiyoruz" dedi.

'GELİN İŞÇİNİZE SAHİP ÇIKIN'

DİSK Genel-İş 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise "Grup sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan bugün CHP'de o mecliste oturuyorsan bu, buradaki işçinin oyuyla, buradaki işçinin emeğiyle oluyor. Buradaki 23 bin işçiyi siyasi emellerinize alet etmeyin. Bugün sokaktaysak, evimize ekmek götürmek için sokaktayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup sözcüsüsün. Bu alana geleceksin. Bu alanda işçilerin mücadelesini göreceksin. Bu insanların borçlarını, harçlarını göreceksiniz. İzBB'deki tüm meclis üyelerine söylüyorum. Gelin işçinize sahip çıkın. Gece gündüz sizinle emek veren, çıkıp boy boy gösterilen projelerin esas sahibi buradaki işçiler" diye konuştu.

'ÖDEME TAKVİMİ İSTİYORUZ'

DİSK/Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar da şunları söyledi:

"Günlerdir, 'Komisyon' dedikleri masada şirketlere iade edilen arkadaşlarımız için tartışırken, ücretlerimiz için takvim isterken bürokratlar 'Maaşta sıkıntı yok, siz haklısınız ama biz mutluyuz' dediler. Neden mutlu olduklarını sorduk. 'Maaşı tek kalemde ödeyebileceğiz' dediler. Ne oldu da 2 gün içinde, maaşı çıplak ödediniz? Neden bizi arkadaşlarımıza karşı mahcup bırakma çabasındasınız? Biz ödeme takvimi istiyoruz, borçlarımızı ne zaman ödeyebileceğimizi bilmek istiyoruz. Bürokratların bir takvim çalışması yapamaması anlaşılır değil."