İzmir'de yılbaşı öncesi 2 bin 850 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yılbaşı öncesi bir depoya düzenlenen operasyonda, 2 bin 850 litre etil alkol ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşına kısa bir zaman kala sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka'daki bir depoya operasyon düzenlendi. Ekiplerin aramasında, 2 bin 850 litre etil alkol ile alkollü içki yapımında kullanılan 168 aroma kiti ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 150 bin TL olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.