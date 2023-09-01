İzmir'de eski eşi tabanca ile yaralayan sanık, intihara teşebbüs ettiğini iddia etti

İzmir'de eski eşi Aysel Aydemir'i tabanca ile yaralayan Ferhat B., intihara teşebbüs ettiğini ve ilaçların etkisiyle hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü. Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen Aydemir'in avukatları, sanığın eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

İZMİR'de eski eşi Aysel Aydemir'i (37) tabanca ile yaralamak suçundan tutuklu yargılanan Ferhat B. (41), ilk duruşmada; cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini belirterek, bu nedenle kullandığı ilaçların etkisi altında olduğu için hiçbir şey hatırlamadığını ileri sürdü.

Çiğli ilçesinde 2 çocuk annesi Aysel Aydemir, 19 Haziran'da saat 06.30 sıralarında işe gitmek için evden çıktı. Bu sırada 5 yıl önce boşanıp, koruma kararı aldırdığı Ferhat B., pompalı tüfekle Aydemir'in yanına gelip, "Demek beni şikayet edersin" dedikten sonra rastgele ateş etti. Aydemir'in, daha sonra başını hedef alan Ferhat B.'nin tüfeği tutukluluk yaptı. Bunun üzerine belinden tabancasını çıkaran Ferhat B., Aydemir'i bacaklarından vurup, kaçtı. Aydemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ferhat B. tutuklanırken, Aydemir ise tedavisinin ardından taburcu edildi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Ferhat B. hakkında 'boşandığı eşe karşı kasten yaralama', 'silahla tehdit' ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından toplam 12,5 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame, Karşıyaka 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

DURUŞMAYA TEKERLEKLİ SANDALYE İLE GELDİ

Duruşma öncesi çeşitli STK üyeleri, adliye önünde toplanıp, sanığa tepki gösterdi. Aysel Aydemir'in tekerlekli sandalye ile geldiği duruşmaya; Aydemir'in avukatları Canan Uzal Kayapınar ve Deniz Gülmez, Aile ve Çalışma Bakanlığı adına Avukat Egemen Akın, sanık avukatı Mustafa Tekir katıldı. Ferhat B. ise SEGBİS aracılığıyla duruşmada yer aldı. Aydemir'in avukatları, sanığın eyleminin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu belirterek, dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM'

Hakimin kimlik bilgileri, ev adresi gibi temel sorularına uzun süre düşünüp, bu soruların cevaplarını hatırlayamadığını öne süren Ferhat B., cezaevinde intihara teşebbüs ettiğini, bu nedenle kendisine ilaç verildiğini, ilaçların etkisiyle de hiçbir şey hatırlamadığını ve ayakta bile güçlükle durabildiğini söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin ilaç kullandığını, kendini savunacak durumda olmadığını, bu nedenle daha uygun koşullarda ifadesine başvurulması gerektiğini belirtti.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Aysel Aydemir ise olay gününü anlattı. İşe gitmek için evden çıktığını, beyaz bir otomobille yanına yaklaşan sanığı görünce daha önce kendisini 2 kez alıkoyup, ölümle tehdit ettiği için uzaklaşmaya çalıştığını söyledi. Aydemir, otomobilin yan koltuğundan pompalı tüfeği alan sanığın, araçtan inerek 'Demek beni şikayet edersin' dedikten sonra üzerine doğru geldiğini ve yüzüne doğrulttuğu pompalı tüfeğin tutukluk yaptığını söyledi. Aydemir, sanığın 'Öldüreceğim seni, geber' diyerek peşinden gelip, bu kez de belinden çıkardığı tabancayla önce sağ, ardından da sol bacağına ateş ettiğini anlattı. Aydemir, daha sonra sanığın kaçtığını belirtti.

Dizinden kalça kemiğine kadar platin takıldığını ve yürüyemediğini belirten Aydemir, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl ve ruh sağlığı hastanesine sevk edilerek rapor alınmasını talep etti. Savcı, sanığın tutukluluğunun devamına, sağlık raporunu alınması için hastaneye sevk edilmesine, ayrıca tanıkların dinlenmesini istedi. Hakim de duruşmayı erteledi.