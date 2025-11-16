İzmir'de Baskı Atölyesinde Yangın: Maddi Hasar Oluştu
Bornova ilçesinde bir baskı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayda maddi hasar meydana geldi.
İzmir'in Bornova ilçesinde baskı atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fatih Caddesi'nde 3 katlı binanın 2. katındaki baskı atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel