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İzmir'de Asayiş Uygulamalarında 52 Kişi Tutuklandı

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İzmir'de geçen hafta yapılan asayiş uygulamalarında yakalanan 52 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 26 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 893 uyuşturucu hap, 590 gram uyuşturucu madde, 4 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda gözaltına alınan 52 kişi, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Uyuşturucu bulundurmak ve kullanmaktan 150 kişiye işlem yapan ekipler, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 333 kişiyi yakaladı.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Cezaevi Uyuşturucu Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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