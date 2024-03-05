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İzmir'de acil iniş yapan askeri helikopterde 1 personel yaralandı

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İzmir Valiliği, Urla ilçesinde acil iniş yapan askeri helikopterdeki 3 kişilik mürettebatta yer alan 1 personelin yaralandığını bildirdi. Helikopterdeki diğer 2 personel ise yara almadan kurtuldu.

İzmir Valiliği, Urla ilçesinde acil iniş yapan askeri helikopterdeki 3 kişilik mürettebatta yer alan 1 personelin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığına bağlı eğitim amaçlı faaliyet gösteren askeri helikopterin Urla ilçesi Bademler Mahallesi sınırlarında acil olarak sert iniş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Helikopterdeki 3 mürettebattan 1 personel yaralanmış, 2 personel olaydan herhangi bir yara almadan kurtulmuşlardır. Tüm personelin olay yerinden sorunsuz olarak nakilleri sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan bir helikopterin teknik arıza nedeniyle acil iniş yaptığını, olayda bir personelin hafif yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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