M-Lab'tan "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" Etkinliği

(İZMİR) - İzmir Planlama Ajansı (İZPA) ile İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ortaklığında faaliyetlerini sürdüren İzmir Misyon Kent Eylem Laboratuvarı (M-LAB), "M-LAB Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" etkinliği düzenledi. TÜBİTAK ve Sağlıklı Kentler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, kentin uluslararası fonlara erişim kapasitesini artıracak başlıklar masaya yatırıldı.

İzmir, Avrupa Birliği'nin iklim ve inovasyon odaklı dönüşüm sürecinde önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. İZPA ile İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ortaklığında faaliyet gösteren M-LAB tarafından düzenlenen "Ufuk Avrupa Programı Bilgi Günü" etkinliğinde, Avrupa Birliği'nin milyarlarca euroluk araştırma ve inovasyon fonlarına yönelik yeni çağrılar, proje fırsatları ve İzmir'in "Misyon Kent" sürecindeki rolü ele alındı.

Etkinlikte TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları tarafından gerçekleştirilen sunumlarda; Avrupa Birliği misyonları kapsamında 2026 yılında açılacak çağrılar katılımcılarla paylaşıldı. İklim değişikliğine uyum, iklim nötr ve akıllı şehirler, kanser, okyanuslar ve suların restorasyonu ile toprak sağlığı başlıklarında açılacak çağrıların kapsamı, öncelikleri ve başvuru süreçleri ayrıntılı biçimde ele alındı.

İZMİR MİSYON KENTİ SÜRECİ ANLATILDI

Etkinliğin açılış sunumunu yapan İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir'in Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamındaki konumunu ve M-LAB'ın bu süreçte üstlendiği rolü değerlendirdi. Sunumda, İzmir'in Avrupa genelinden yapılan 377 başvuru arasından seçilen 112 Misyon Kenti arasında yer aldığı, ayrıca Avrupa Birliği dışından "Misyon Etiketi" alan ilk şehir olduğu vurgulandı.

Kentin; sanayi, tarım, turizm ve liman kimliklerini aynı anda taşıyan çok katmanlı yapısıyla iklim çözümlerinin uygulanması ve test edilmesi açısından önemli bir deneyim alanı sunduğu ifade edildi.

"10 BÜYÜK ZORLUK" YAKLAŞIMI AB MİSYONLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLDİ

Etkinlikte ayrıca İzmir'in "10 Büyük Zorluk" yaklaşımı ile Avrupa Birliği'nin beş temel misyonu arasındaki ilişki değerlendirildi. Uygun fiyatlı barınmadan döngüsel kentsel metabolizmaya kadar uzanan öncelik alanlarının; iklim değişikliğine uyum, iklim nötr şehirler, kanser, okyanuslar ve sular ile toprak sağlığı misyonlarının tematik başlıklarıyla doğrudan kesiştiğine dikkat çekildi.

UFUK AVRUPA DÜNYANIN EN BÜYÜK SİVİL AR-GE PROGRAMI

Program kapsamında TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürü ve Ufuk Avrupa Ulusal Koordinatörü Çağrı Yıldırım da katılımcılara yönelik bir sunum gerçekleştirdi. Yıldırım, 95,5 milyar euro bütçeye sahip Ufuk Avrupa Programı'nın dünyanın en büyük sivil araştırma ve inovasyon programı oldu. Sunumda, Türkiye'nin program kapsamında bugüne kadar 417,8 milyon euro fon desteği aldığı ve 846 projede yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

YENİ ÇAĞRILAR VE ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINDI

Etkinlik kapsamında ayrıca New European Bauhaus yaklaşımı, iklim uyum çözümleri, sürdürülebilir mobilite, yapılı çevre, deniz ve tatlı su ekosistemleri ile toprak sağlığı alanlarında açılacak yeni çağrılara ilişkin katılımcılara detaylı bilgiler aktarıldı.

İzmir'in Avrupa Birliği İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu kapsamındaki hedeflerini hayata geçirmek amacıyla kurulan M-LAB; akademi, özel sektör, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarını ortak çalışma zeminde buluşturarak kentin uluslararası iş birlikleri geliştirmesine, Avrupa fonlarına erişimine ve proje üretme kapasitesinin artırılmasına katkı sunmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA