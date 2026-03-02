İzmir'de 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve durdurulan tırda, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan aramada, koliler içerisinde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.