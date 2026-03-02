Haberler

İzmir'de 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de jandarma ekipleri, yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alınan ve durdurulan tırda, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan aramada, koliler içerisinde 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
