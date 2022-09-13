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İzmir'de 26 tüp tarantula ele geçirildi

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İzmir haber: TİCARET Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İzmir Yolcu Salonu Posta Gümrüğü'nde 26 tüp içerisinde tarantula cinsi canlı örümcek ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İzmir Yolcu Salonu Posta Gümrüğü'nde 26 tüp içerisinde tarantula cinsi canlı örümcek ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, yurt dışından posta yolu ile gelen bir gönderiyi riskli olarak değerlendirdi. İlk gönderi paketi, Gümrük Muhafaza ekiplerince açıldı. Paket içinde toplam 18 adet tüp halinde tarantula cinsi canlı örümcek olduğu tespit edildi ve durum savcılığa bildirildi. Savcılık talimatı ile soruşturma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'nden bilgi alan ekipler, Türkiye'ye girişi yasaklı olan tarantulalara el koydu. Ekipler, gelen başka bir kargoyu da şüpheli bularak kontrol etti. Bu gönderiden de 8 tüp içinde tarantula çıktı. Toplamda 26 tüp tarantula, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
ANKARA,(DHA)-

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Türkiye İzmir Güncel Haberler

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