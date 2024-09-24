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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir'de İş Dünyası Buluşması'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir'de İş Dünyası Buluşması'na Katıldı
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İzmir'de gerçekleştirilen 'İş Dünyası Buluşması' etkinliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, iş dünyasının karşılaştığı zorluklar ve fırsatlarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, İzmir'in ekonomik potansiyelini vurgulayarak, yerel iş ekosisteminin güçlenmesi için atılacak adımlara dikkat çekti.

İZMİR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'nda konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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