İzmir Buca'da Sanayi Sitesinde Otomobil Yedek Parça Dükkanında Yangın Çıktı
Buca ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan otomobil yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye devam ediyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde, sanayi sitesindeki otomobil yedek parça dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Buca ilçesindeki 6'ncı Sanayi Sitesi'nde bulunan otomotiv yedek parça dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere su sıkarak müdahaleye başlayan itfaiyeciler, merdivenli araçla da havadan müdahalede bulundu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar da ilçenin pek çok noktasından görüldü. Çevredekiler de söndürme çalışmalarını izledi. Ekiplerin, alevlere müdahalesi sürüyor.

