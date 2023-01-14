İzmir açıklarında 40 düzensiz göçmen kurtarıldı Güncel Haberler İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 40 düzensiz göçmeni kurtardı. Ayrıca Çeşme ilçesi açıklarında da sahil güvenlik botu tarafından tespit edilip durdurulan hareketli lastik bot ve yelkenli teknedeki 82 düzensiz göçmen ise yakalanıp karaya çıkarıldı. Yelkenli tekneyle yasal olmayan yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştığı belirtilen 1 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Güncel Kaynak: AA / Halil Fidan Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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