İstanbul merkezli "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" operasyonunda 5 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştiren 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon İstanbul, Ankara ve Muğla'da gerçekleştirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını kullandırmak suretiyle, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" uzantılı internet siteleri üzerinden "izinsiz sermaye piyasası faaliyeti" yürüten zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara ve Muğla'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

