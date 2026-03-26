İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, 100. Yıl Pazaryeri'ni ziyaret etti Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli, aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusu olabilir diye de uyarıyoruz." dedi.

Dervişoğlu, Çankaya ilçesindeki 100. Yıl Pazaryeri'ne ziyarette bulunarak, esnafla sohbet etti.

Vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Dervişoğlu, partisinin çözüm önerilerini anlattı.

Pazardaki İşçi Blokları Mahalle Muhtarlığını da ziyaret eden Dervişoğlu, burada mahalle muhtarıyla da bir araya geldi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin her yerinde yaptıkları ziyaretlerde, sorunların çözümlerini nasıl temin edeceklerine dair altyapı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Vatandaşların önemli bir kısmının pazarda fiyatların düşmesi için akşam saatlerini beklediklerini dile getiren Dervişoğlu, "Ama akşam saatlerinde de beklentiye karşılık verecek bir fiyat düşüşü söz konusu olmuyor." açıklamasını yaptı.

Üreticinin, nakliyecinin, pazarcının ve vatandaşın fiyatlardan memnun olmadığını, üretim ve nakliye zincirinin özellikle gıda arzında ağır mağduriyetlerin yaşadığını ifade eden Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Bu gidişat sürdürülebilir değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönettiğini zannedenlerin çok acil tedbir alması gereken bir husustur bu. Türk çiftçisine verilmesi icap eden destek verilmeli, aksi takdirde Türkiye'yi bekleyen son derece ciddi bir gıda krizi söz konusu olabilir diye de uyarıyoruz. Bu ziyaretleri her yaptığımda pazar yerinden yüreğim yaralı ayrılıyorum. Bugün de aynı duygular içerisindeyim. 'Alışveriş edebilirim belki' diye gelmiş olan vatandaşlarımız yolda bizi yakalayıp dertlerini anlattılar, alışveriş yapacak bir hallerinin olmadığını anlatmaya çalıştılar. Böyle bir durumda size çok samimi olarak söylüyorum, vatandaşı bu halde görünce boynumdaki kravattan ve üstümdeki beyaz gömlekten utanıyorum."

Müsavat Dervişoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Petrol fiyatlarına yönelik soruya karşılık Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Petrol fiyatları Türkiye'de her şeyi vurur. Petrol fiyatlarının yükseldiği bir yerde devlet doğru bir tedbir alıp onu doğru bir ekonomik akılla yönetmeyi beceremezse şayet, bunun enflasyona yansıması kaçınılmaz olur. Petrol yükseliyor, pompaya yansırsa bu nakliyeye de yansır, raftaki bütün mala da otomatik olarak yansır. Bu kriz çıktığında petrol fiyatlarının yükseleceğini özellikle akaryakıtta KDV'nin, ÖTV'nin kaldırılması gerektiğini, çiftçiye ekstra mazot desteği, gübre desteği ve tohum desteği verilmesi gerektiğini söyledim. Türkiye'de tarım ve hayvancılık, maalesef hükümetin yanlış uygulamaları münasebetiyle bu hale gelmiş."

Dervişoğlu, iktidardan ve DEM Parti'den, terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili yapılan karşılıklı açıklamalara yönelik soruya ise şu yanıtı verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu silahları bir örgüt Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim etmez. O silahlar Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında bile değil ki getirsin. İçeride işte birileri bir silah yakma müsameresi sergilediler. Millet de şimdi 'akıbet ne olacak' diye bekliyor. Ben bunun böyle olacağını söyledim, bundan bir netice çıkmayacağını ifade ettim."