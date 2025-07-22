İYİ Parti Heyeti TÜRMOB'u Ziyaret Etti

İyi Parti heyeti, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Emre Kartaloğlu ile bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görevlendirdiği parti heyeti, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik kapsamlı istişare ve işbirliği süreci çerçevesinde TÜRMOB'u ziyaret etti.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel'den oluşan parti heyeti, TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu ve çalışma arkadaşlarıyla görüştü.

Ziyaretler kapsamında sanayicilerin ve çiftçilerin üyesi olduğu 4 bin 154 meslek kuruluşuna da Dervişoğlu'nun imzasıyla birer mektup da gönderildi.