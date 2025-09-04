İYİ Parti'den Türkiye Genelinde Saha Çalışmaları

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Karaman'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Taş, bir oteldeki buluşmada, İYİ Parti olarak Türkiye'de yaşanan her türlü problemin en yakın takipçisi olduklarını belirtti.

Türkiye'deki sorunların çözümü için sahada olduklarını söyleyen Taş, şöyle konuştu:

"İYİ Parti olarak ilk olarak Bursa'da bir miting düzenledik. Ardından 1-4 Eylül'de bütün teşkilat mensuplarımızla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı vatandaşla, esnafla, STK'lerle buluşmaya çalışıyoruz. 27 Eylül'de Mersin'de ikinci bir miting düzenleyeceğiz. Bu mitingleri Türk milletinin duyduğu rahatsızlıkların sesi olarak yapıyoruz. Daha farklı saha çalışmalarımız da olacak."

Konuşmasının ardından Taş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Programda, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Ali Fevzi Karaca ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da yer aldı.