Haberler

İYİ Parti'den Tokat'ta Gençlere Yönelik Eleştiriler

İYİ Parti'den Tokat'ta Gençlere Yönelik Eleştiriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Tokat'ta gazetecilere iktidar politikalarını eleştirerek gençlerin işsizlik ve girişimcilik desteklerindeki yetersizlik nedeniyle göç ettiklerini vurguladı.

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Özatıcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özatıcı, iktidar politikalarını eleştirdi.

Tokat'taki gençlerin iş bulamama ve girişimcilik desteklerinden yoksunluk nedeniyle göç ettiğini savunan Özatıcı, "Tokat'ta istihdam mı var? Gençler girişimcilerden destek mi buluyor? OSB'ler üretim merkezi olmalı ama çoğu depolama alanı gibi kullanılıyor. Tokat, adeta bir ada gibi yalnız bırakılmış." dedi.

Basın toplantısının ardından Özatıcı ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
Bir işletmenin 35 TL'ye sattığı ekmek arası tantuni gündem oldu

Yarım ekmek tantuninin fiyatını duyan şaştı kaldı! Yorumlar bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.