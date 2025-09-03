İYİ Parti'den Tokat'ta Gençlere Yönelik Eleştiriler

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Cenk Özatıcı, Tokat'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Özatıcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Tokat'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özatıcı, iktidar politikalarını eleştirdi.

Tokat'taki gençlerin iş bulamama ve girişimcilik desteklerinden yoksunluk nedeniyle göç ettiğini savunan Özatıcı, "Tokat'ta istihdam mı var? Gençler girişimcilerden destek mi buluyor? OSB'ler üretim merkezi olmalı ama çoğu depolama alanı gibi kullanılıyor. Tokat, adeta bir ada gibi yalnız bırakılmış." dedi.

Basın toplantısının ardından Özatıcı ve beraberindekiler, esnaf ziyaretinde bulundu.