İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin 'Kadın, Hayat ve Adalet' panelinde konuştu Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İYİ Parti olarak biz, kadınların yalnızca hayatta kalmak için değil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye istiyoruz." dedi.

Dervişoğlu, partisinin Kadın ve Aile Politikaları Başkanlığınca Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kadın, Hayat ve Adalet" panelinde konuştu.

Türk kadınının tarih boyunca sadece hayatın içinde yer almadığını, tarihin akışını değiştirdiğini belirten Dervişoğlu, Türk tarihine bakıldığında bunun açıkça görüleceğini söyledi.

Türkiye'de kadın meselesinin yalnızca sosyal politika konusu değil, bir demokrasi ve insan onuru meselesi olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Kadınların güven içinde yaşayamadığı bir ülkede adaletten söz edemezsiniz. Kadınların eşit fırsatlara sahip olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edemezsiniz. Ülkemizde kadın cinayetleri hala en ağır toplumsal sorunlardan biri olmaya devam ediyor." diye konuştu.

Kadınların yaşam hakkını korumanın devletin en temel görevi olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Ama mesele sadece güvenlik meselesi de değildir. Kadınların ekonomik hayata katılımı, eğitimde fırsat eşitliği, siyasette temsil gücü de en az güvenlik meselesi kadar hayati önem arz etmektedir. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranı hala gelişmiş ülkelerin çok gerisindedir. Kadın girişimciliği yeterince desteklenmemekte, kadın emeği hak ettiği değeri görmemektedir. Kadınlara 'evde kal' diyen bir anlayış Türkiye'yi büyütemez. Kadınları hayatın dışına iten bir anlayış Türkiye'yi güçlendiremez."

"Kadınların güçlenmesi, Türkiye'nin geleceğinin meselesidir"

Dervişoğlu, kadınların güçlü olduğu Türkiye'nin güçlü bir Türkiye olacağını belirterek, "İYİ Parti olarak biz, kadınların yalnızca hayatta kalmak için değil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmek için mücadele etmek zorunda kalmadığı bir Türkiye istiyoruz. Kadınların şiddetten korkmadan yaşayabildiği, eşit işe eşit ücret alabildiği, girişimcilikte desteklendiği, siyasette ve karar alma mekanizmalarında güçlü şekilde temsil edildiği bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlenmesi, yalnızca kadınların meselesi değildir, Türkiye'nin geleceğinin meselesidir." ifadelerini kullandı.

Panelin sorunları konuşmanın yanı sıra çözüm üretmek için de önemli fırsat olduğunu kaydeden Dervişoğlu, kadınların hayatını kolaylaştıracak, onları daha güçlü kılacak politikaları konuşacaklarını söyledi.

Müsavat Dervişoğlu, panelden çıkacak fikirlerin Türkiye'de kadın hakları mücadelesine güçlü katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından panel oturumlarına geçildi.