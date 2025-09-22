İYİ Parti'den ABD Menşeli Ürünlere Vergi Kaldırma Kararına Tepki

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ABD menşeli bazı ürünlerde vergilerin kaldırılmasına ilişkin, "Bu karar, Amerikan tekellerinin cebini dolduracak! İktidar bir yandan meydanlarda 'yerli ve milli' nutukları atıyor, diğer yandan Washington'dan gelen talimatla milletin bütçesini yabancıya peşkeş çekiyor. 300 uçak sözü yetmedi şimdi de ABD'ye vergi kıyağı öyle mi? Bu mudur 'Bağımsız Türkiye' anlayışı" dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ABD'den ithal edilen bazı ürünlerde uygulanan ek vergilerin, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kaldırılmasına tepki gösterdi.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Daha üç gün önce ABD Başkanı Trump'tan randevu koparmak için '300 uçak' sözü verdiler. Yetmedi şimdi de ABD'ye milyarlarca dolarlık vergi kıyağı yaptılar. Apar topar da Resmi Gazete'de de yayımladılar. 2018'den bu yana ABD menşeli ürünlere konulan ek vergiler kaldırıldı. Binek otomobillerde yüzde 60, alkol ve içkilerde yüzde 70, kozmetik ürünlerinde yüzde 30, pirinçte yüzde 25, tütünde yüzde 30 ve daha nicelerindeki ek vergiler sıfırlandı.

ABD 2018'de bize çelikte, alüminyumda vergi koydu. Biz de misilleme yaptık. O vergiler hala duruyor. Ama biz ne yapıyoruz? Karşı tedbirleri tek tek kaldırıyoruz. Peki ne karşılığında? Hiçbir şey. Ticaret Bakanlığı çıkıyor diyor ki: '100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz.' Sorarım size: Hangi 100 milyar? İthalatı patlatıp dış ticaret açığını büyütecek bir 100 milyardan mı söz ediyorsunuz?

Üstelik aynı gün başka bir karar daha alınıyor. Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden otomobil ithalatına yeni vergi yükümlülükleri getiriliyor. Ama ABD menşeli otomobiller bundan muaf tutuluyor. Yani Almanya'dan değil, ABD'den otomobil alırsanız avantajlısınız. Bunun adı adil rekabet değil, düpedüz Amerikan şirketlerine kıyaktır. Bu karar kimin işine yarayacak? Çiftçinin mi? Hayır. Sanayicinin mi? Hayır. Tüketicinin mi? Asla. Bu karar, Amerikan tekellerinin cebini dolduracak! İktidar bir yandan meydanlarda 'yerli ve milli' nutukları atıyor, diğer yandan Washington'dan gelen talimatla milletin bütçesini yabancıya peşkeş çekiyor. 300 uçak sözü yetmedi şimdi de ABD'ye vergi kıyağı öyle mi? Bu mudur 'Bağımsız Türkiye' anlayışı?"