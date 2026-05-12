İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Özkal: "Hükümet Asgari Ücretliye Sokakta Yat mı Diyor"

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal, asgari ücrete temmuzda ara zam yapılması gerektiğini belirterek, "Asgari ücretlinin büyükşehirlerde, bir apartman dairesinde çoluğuyla çocuğuyla birlikte oturması mümkün değil. Asgari ücretin alım değerinin 22-23 bin lira olduğu bir dönemde vatandaşlara 'Sokakta yat' mı diyor bu hükümet" dedi.

İYİ Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, asgari ücretin alım gücünün çok düştüğünü belirterek, ara zam yapılması gerektiğini söyledi.

Özkal, büyükşehirlerde bir asgari ücretle kiraya dahi çıkılamayacağına dikkati çekerek, "Asgari ücretin alım değerinin 22-23 bin lira olduğu bir dönemde vatandaşlara 'Sokakta yat' mı diyor bu hükümet" diye sordu.

İYİ Partili Özkal, asgari ücrete ocak ayında yaklaşık yüzde 30'luk bir artış olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ama önemli olan asgari ücrete ne kadar zam olması değil, asgari ücretin alım değeri. Hem ENAG'ın raporuna göre, hem de TÜİK'in raporlarına göre asgari ücretin mayıs ayı itibarıyla alım gücünün çok fazla düştüğünü söyleyebiliriz. 4 ayda ENAG'a göre, asgari ücret 22 bin 983 liraya düştü. TÜİK'e göre de 24 bin 360 liraya düştü."

"ASGARİ ÜCRETLİNİN BARINMA HAKKI ELİNDEN ALINIYOR"

Şimdi baktığınız zaman bu rakamlarla elbette ki bir asgari ücretlinin Ankara'da ya da başka büyük bir şehirde İzmir olabilir, İstanbul olabilir bir apartman dairesinde çoluğuyla çocuğuyla birlikte oturması mümkün değil. Özellikle mayıs ayının sonuna doğru asgari ücret 2025 yılındaki alım değerinin altına düşecek. Bakın bu ne kadar bu ne kadar ciddi bir saptama ve tespit. Bu şu demek; asgari ücretliye, senin barınma hakkını elinden alıyoruz demek. Çünkü baktığınız zaman bugün Ankara'da 20 bin liranın, 25 bin liranın altında bir ev bulabilmek mümkün değil. Asgari ücretin alım değerinin 22-23 bin lira olduğu bir dönemde vatandaşlara 'Sokakta yat' mı diyor bu hükümet. O yüzden asgari ücrete temmuz ayı itibarıyla mutlaka bir iyileştirme gelmesi gerekiyor.

"DEVLET ÖZELLİKLE İŞVERENLERE SİGORTA PRİMİ NOKTASINDA DESTEK YAPABİLİR"

Ama tabii şöyle bir karşı tezle gelecekler. Eğer biz asgari ücreti yükseltirsek enflasyon da yükselecek. Buna ilişkin olarak da elbette ki devlet tedbir almalı. Normalde asgari ücretliler için vergi yok ama sigorta primi var. Devlet özellikle işverenlere sigorta primi noktasında destek yapabilir. Çünkü asgari ücretlilerin maaşına zam yapmak isteyen işverenler de var. O yüzden sigorta primi indirimleri yapılabilir, sigorta primi kaldırılabilir. Devlet bu desteğe eğer verirse hem işverene yanında asgari ücretli çalıştırması için destek olmuş olacak. Aynı zamanda da asgari ücretlinin cebine giren maaşı arttırmış olacak. Ücreti arttırmış olacak. Daha önümüzde 7 ay var bakın. Bu 7 ayın sonuna doğru asgari ücretlinin alım gücü 15 - 16 bin liralara düşebilir. Bu da onların onurlu yaşam hakkını ellerinden almak demek. O yüzden biz diyoruz ki, temmuz ayında mutlaka ve mutlaka bir iyileştirme yapılmalıdır asgari ücretlilere."

Kaynak: ANKA