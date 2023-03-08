Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı Başladı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Kosta Rika standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
BERLİN, 8 Mart (Xinhua) -- ITB Berlin Seyahat Ticaret Fuarı Salı günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Fuar 9 Mart'a kadar sürecek.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Brezilya'nın Ceara eyaleti standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Slovenya standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Katar standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)
Almanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Meksika standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)