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Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı Başladı

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Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı Başladı

BERLİN, 8 Mart (Xinhua) -- ITB Berlin Seyahat Ticaret Fuarı Salı günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı.

Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı BaşladıAlmanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Kosta Rika standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

BERLİN, 8 Mart (Xinhua) -- ITB Berlin Seyahat Ticaret Fuarı Salı günü Almanya'nın başkenti Berlin'de başladı. Fuar 9 Mart'a kadar sürecek.

Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı BaşladıAlmanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Brezilya'nın Ceara eyaleti standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı BaşladıAlmanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Slovenya standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı BaşladıAlmanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Katar standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Itb Berlin Seyahat Ticaret Fuarı BaşladıAlmanya'nın başkenti Berlin'deki ITB Berlin seyahat ticareti fuarında yer alan Meksika standı, 7 Mart 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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