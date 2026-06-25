İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Tunus Başbakanı Zaferani ile bir araya geldi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Tunus'ta Başbakan Sare ez-Zaferani ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ve ekonomik işbirliği konularını görüştü.

Tunus Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, başkentte düzenlenen Tunus- İtalya Ekonomi ve İş Forumu kapsamında gerçekleştirildi.

Toplantıya Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ile iki ülkeden yetkililer katıldı.

Taraflar, ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları ele alırken, Tunus ile İtalya arasındaki stratejik ortaklığın farklı alanlarda güçlendirilmesine yönelik imkanları değerlendirdi.

Forumun açılışında konuşan Başbakan Zaferani ise iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimini sürdürdüğünü belirterek, Tunus ile İtalya arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 20,5 milyar Tunus dinarına (yaklaşık 6,9 milyar dolar) ulaştığını açıkladı.

Zaferani, 2026'nın ilk dört ayında ticari ilişkilerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 büyüme kaydedildiğini ifade etti.

Tunus'ta faaliyet gösteren İtalyan sermayeli şirket sayısının 1072'yi aştığını belirten Zaferani, toplam İtalyan yatırımlarının 3,7 milyar Tunus dinarına (yaklaşık 1,25 milyar dolar) ulaştığını kaydetti.

İtalya'nın enerji sektöründe Tunus'un en büyük yatırımcısı olduğunu aktaran Zaferani, ülkenin genel yabancı yatırım sıralamasında ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Başbakan Zaferani, 2025 yılında 160 binden fazla İtalyan turistin Tunus'u ziyaret ettiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Kays Said ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ağustos 2025'te Tunus'ta gerçekleştirdikleri görüşmede düzensiz göç, insan kaçakçılığıyla mücadele, yasal göç yollarının geliştirilmesi ve İtalya'nın Afrika'ya yönelik Mattei Planı kapsamındaki projeleri ele almıştı.