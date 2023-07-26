İtalya'nın Milano kentinde şiddetli fırtına sonrası hasarlar

İtalya'nın Milano kentinde gök gürültülü fırtınalar sonrasında kırılarak yere düşen bir ağaç dalı görülüyor. Milano kentinin acil durum hizmetleri, şiddetli fırtına sonrasında seller, devrilen ağaçlar ve araba ve ev hasarları nedeniyle 200'den fazla yardım çağrısı aldı.

MİLANO, 26 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın Milano kentinde gök gürültülü fırtınalar sonrasında kırılarak yere düşen bir ağaç dalı görülüyor, 25 Temmuz 2023.

İtalya'nın güneydeki üçte ikisi aşırı sıcaklıklarla boğuşurken kuzey bölgelerinin çoğu, gök gürültülü fırtınalar ve aşırı büyük taneli dolu yağışlarının etkisi altında kaldı. Medyada yer alan haberlere göre Milano kentinin acil durum hizmetleri, Pazartesi günü geç saatlerde kentte etkili olan şiddetli fırtına sonrasında seller, devrilen ağaçlar ve araba ve ev hasarları nedeniyle 200'den fazla yardım çağrısı aldı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)