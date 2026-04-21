İtalya: Dini sembollere hakaret etmek güç değil, zayıflık işaretidir

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusundan bir askerin, Lübnan'da Hazreti İsa heykelini parçalamasının "utanç verici" olduğunu belirterek, bunun tüm Hristiyan dünyasına karşı bir suç olduğunu ve dini sembollere hakaret etmenin bir güç değil, zayıflık işareti olduğunu söyledi.

Lüksemburg'daki Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Tajani, burada İtalyan gazetecilere toplantı gündemindeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Tajani, bazı üye ülkelerin, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın tamamen ya da kısmen askıya alınmasını önerdiğini hatırlatarak, "İsrail ile ticaret anlaşmasının askıya alınması önerisi kesin olarak bir kenara bırakıldı. 11 Mayıs'ta yapılacak bir sonraki bakanlar toplantısında atılabilecek diğer girişimler konuşulacak ve bunları değerlendireceğiz." dedi.

İtalya olarak İsrail ile savunma alanındaki mutabakatın otomatik yenilenmesini durdurduklarını dile getiren Tajani, "Baskı yapıyoruz, ancak bu baskı sivil halka değil, hükümete yönelik olmalıdır. İspanya'dan farklı bir tutumumuz var, çünkü onların yaklaşımı bize doğru yol gibi görünmüyor. Bizim tutumumuz Almanya ile aynıdır." diye konuştu.

Tajani, AB-İsrail anlaşmasını durdurmak yerine şiddet yanlısı yasa dışı yerleşimcilere yaptırımların getirilmesinin daha iyi olduğunu kaydetti.

Bakan Tajani ayrıca, "Batı Şeria'daki yerleşimcilerin tutumunu kınıyoruz. İsrail'in Batı Şeria topraklarının herhangi bir kısmını ilhak etmesine kesinlikle karşıyız." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da bir İsrail askerinin Hazreti İsa heykelini parçalamasına değinen Tajani, "Bazı utanç verici eylemlerden endişe duyuyoruz. Bu, tüm Hristiyan dünyasına karşı bir suçtur. Dini sembollere hakaret etmek güç değil, zayıflık işaretidir." yorumunu yaptı.

Tajani, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle kapanan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için süreci hızlandırmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ateşkes sonrasında hem İran ile ABD arasında İslamabad'da hem de Lübnan ile İsrail arasında Washington'da nihai bir anlaşmaya varılması için çalışıyoruz. Önceliğimiz budur; ayrıca gemilerin serbest dolaşımının yeniden başlamasını sağlamak istiyoruz, çünkü hem gübre fiyatları hem petrol ve gaz maliyetleriyle ilgili sorunlar var. Dolayısıyla ekonomimiz açısından bir anlaşmaya ulaşılması için sürecin hızlandırılması önemlidir."