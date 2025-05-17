İtalya'daki Türk öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı

İtalya'da yaşayan Türk öğrenciler, Roma'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Roma merkezli İtalya'daki Türk Öğrenciler Birliği Derneği tarafından başkentin EUR semtindeki Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir bayram etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Öğrenciler Birliği Derneği Başkanı Ertuğrul Bozdağlı, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu bayramı hep beraber kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın sadece Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı değil aynı zamanda Atatürk'ün gençliğe duyduğu inancın ve güvenin güçlü göstergesi olduğunu belirten Bozdağlı, "'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Atatürk bu emaneti biz gençlere bırakmıştır. İtalya'daki Türk Öğrenciler Derneği Birliği olarak bu sorumluluğu taşımak, bu bilinci yaşatmak, bizler için hem bir görev hem büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen de 19 Mayıs'ın bir ruh olduğunu ve Türklerin bu ulusal bağımsızlık mücadelesinin, kendi özgürlük mücadelesini veren birçok millete ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Ülgen, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ndeki "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." sözüne atıfta bulunarak, "İnanın bu ırkçı bir söylem gibi suistimal edilmiş olsa da yıllarca farklı veçhelere çekilse de, bu çok basittir: Atatürk'ün kurduğu bu devleti gençlere emanet edişidir ve o yıllarda bu vizyonu sergileyen bilmiyorum ama başka bir lider de yoktur." diye konuştu.

Büyükelçi Ülgen, bugünkü etkinliğe gelen gençlerin her birinin Türkiye'ye ve Türkiye-İtalya ilişkilerine katkı yapacağını belirtti.

Ülgen, büyükelçiliğin kapılarının her zaman öğrencilere ve onların fikir ve önerilerine açık olduklarını söyledi.

Etkinlikte, uzun yıllardır Türk tarihi konusundan çalışmalar yapan Roma Sapienza Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fabio Grassi de bir İtalyan ve Avrupalı'nın gözünden Türk ulusal bağımsızlık mücadelesinin nasıl görüldüğünü ve önemini anlattı.

Grassi, 17 Mayıs'ta bir araya gelmiş olsalar da kendileri için bugünün ruhen 19 Mayıs olduğunu ve hep birlikte Atatürk'ü andıklarını belirterek, "Çok başarılı, efsanevi başarılara imza atan askeri bir lider fakat özellikle büyük bir siyasi lider. Vizyona sahip olan bir devlet adamını anıyoruz." dedi.

Etkinliğe katılanlar, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda büyük bir Türk Bayrağı açarak birlikte fotoğraf çektirdi.

Türkçe marş ve şarkıların seslendirildiği etkinlik, büyükelçiliğin öğrenciler için hazırladığı ikramla son buldu.