İtalya'da sıcak hava Po Nehri'ni kurutuyor, tarım alarm veriyor

İtalya'da yaklaşık bir haftadır kaydedilen aşırı sıcaklar, ülkenin en büyük nehri Po'da su seviyesinin düşmesine, dolayısıyla tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesine yol açtı.

Ülke genelinde görülen Afrika kaynaklı aşırı sıcaklar, insanları bunaltması ve şehirlerde klimalara yüklenilmesinden ötürü elektrik kesintilerine neden olmasının yanı sıra su kaynakları ve tarımsal üretimde de olumsuz etkilerini göstermeye başladı.

İtalya'nın kuzeybatısından doğudaki Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan ve çok sayıda tarım arazisi için doğal su kaynağı olan Po Nehri'nde, rekor düzeydeki sıcaklıkların da etkisiyle kuraklık alarmı yine baş gösterdi.

İtalyan basınına konuşan uzmanların verdiği bilgilere göre, ülkenin tarımsal üretimi için hayati önemdeki Po Nehri'nin geçtiği Pavia civarında su seviyesi yaklaşık 3,5 metre, Cremona kenti yakınlarında ise 8 metre kadar düştü.

Po'da su seviyesinin azalmasıyla nehir yatağında yer yer adacıklar oluşurken, kuru kalan toprak zeminde çatlakların oluştuğu gözlendi.

Bu durum, tarımsal üretim açısından da alarm zillerinin çalmasına neden oldu.

Tarım sektörü, sıcaklar ve susuzluk dolayısıyla dertli

Po Nehri'nin geçtiği Cremona kenti yakınlarındaki çiftliğinde mısır üretimi yapan çiftçi Luca Barbieri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadarki hasatlarının zaten zarar görmüş durumda olduğunu belirterek, "Mısır şu anda kritik bir aşamada. Bu dönemde çok fazla suya ihtiyaç duyuyor. Ancak su az ve elimizdeki suyu da idareli kullanmak zorundayız." dedi.

Barbieri, su miktarının belli olduğuna dikkati çekerek, "Sıcaklıklar sabahın erken saatlerinden akşama kadar yüksek seyrediyor, geceler bile tropikal sıcaklıkta geçiyor. Mısır ciddi bir stres altında ve bu yılki üretimin şimdiden zarar gördüğünü söyleyebiliriz." diye konuştu.

Tarım arazilerinin ıslahı ve sulama alanlarından sorumlu kamu kuruluşu Arazi Islahı Konsorsiyumu Navarolo Şubesi Direktörü Giampietro Lazzari de "Hava koşullarında iyileşme belirtileri görmüyoruz. Aksine, tahminler sürekli kötüleşmeye işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Lazzari, konsorsiyum olarak daha önce 2022'de yapıldığı gibi, nehir içine bir besleme kanalı yerleştirilmesini öngören bir çözümü uygulamaya koyduklarını anlatırken, "Bu kanal üzerine traktörler ve pompalar yerleştirilecek, böylece su depoya aktarılacak ve depo da sulama sistemini besleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) Cremona Şubesi Sekreteri Marco Benedini, "Endişelerimiz şu ki, maalesef hava tahminleri bu durumun devam edeceğini öngörüyor. Özellikle bölgemizde en önemli tarım ürünü mısır başta olmak üzere ekili alanlar ciddi bir stres altında." yorumunu yaptı.

Benedini, durumun ağırlaşması halinde tanımlamak için kullandıkları kelimelerin de değişebileceğine işaret ederek, "Bugün için buna 'stres' diyorum. Muhtemelen iki gün sonra bu ifadeyi değiştirmek ve çok daha ağır kelimeler kullanmak zorunda kalacağım." dedi.

Şu an için mısırın sulama sayesinde kurtarılabilme ihtimalinin halen olduğunu aktaran Benedini, şöyle devam etti:

"Sorun şu ki, Cremona ilindeki tarım arazilerinin büyük bir bölümünü Po Nehri'nden çekilen suyla suluyoruz. Ancak Po Nehri'nin su seviyesi gözle görülür şekilde düşüyor. Eğer daha da düşerse, pompalar artık su çekemeyecek ve gökyüzünden yağmur gelmediği takdirde susuz kalacağız. Bu durumda mahsul zarar görecek, dolayısıyla üretim sürecinin tamamı da tehlikeye girmiş olacak."