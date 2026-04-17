İtalya, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği için deniz unsurları göndermeye hazır

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Hürmüz Boğazı'nın yeniden seyrüsefere açılmasının Orta Doğu'daki çatışmanın çözümünde kritik bir rol oynadığını vurguladı. Meloni, İtalya'nın deniz unsurlarını göndermeye hazır olduklarını, ancak bunun sadece çatışmalar sona erdiğinde ve uluslararası koordine bir şekilde gerçekleşebileceğini belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün tesisine ilişkin konferansa katılan Meloni, konferansın ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son saatlerdeki gelişmelere işaret eden Meloni, "Hürmüz'ün yeniden açılması, mevcut kritik sorunları ele almak ve Orta Doğu çatışmasına yönelik herhangi bir çözümün temel unsurlarından birini inşa etmek anlamına geliyor." dedi.

Başbakan Meloni, Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisini korumaya yönelik başlattığı Aspides ve Kızıldeniz ile Batı Hint Okyanusu'nda korsanlıkla mücadele faaliyetlerinde bulunan Atalanta misyonlarını hatırlatarak, " İtalya, anayasal kurallarımız çerçevesinde gerekli parlamento yetkisi temelinde kendi deniz unsurlarını tahsis etmeye hazır. Bu, Aspides ve Atalanta misyonlarıyla uyumlu bir taahhüttür. Ulusal düzeyde önemli bir planlama çalışmasını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Meloni, "sadece çatışmalar sona erdiğinde, tüm bölgesel ve uluslararası aktörlerle koordinasyon içinde ve tamamen savunma amaçlı olacak şekilde" Hürmüz Boğazı'na deniz unsurları göndermeye başlayabileceklerini belirterek, bu taahhütlerinin, parlamento onayından geçmesine bağlı ve yalnızca seyrüsefer özgürlüğünün savunulması için olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğünün, İtalya, Avrupa ve genel olarak uluslararası toplum için kesinlikle merkezi bir mesele olduğunun altını çizen Meloni, şunları kaydetti:

"Burada söz konusu olan, uluslararası hukukun temel bir ilkesini savunmaktır. Bu ilke Hürmüz için olduğu kadar, küresel tedarik zincirlerinin bağlı olduğu diğer tüm geçiş noktaları için de geçerlidir. Ancak bu aynı zamanda son derece büyük ekonomik öneme sahip bir meseledir. Bilindiği üzere dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir. Ancak sadece bu değil. Sıklıkla gübrelerden de söz edilir. Bu da özellikle kırılgan bölgelerde milyonlarca insanın gıda güvenliğini ilgilendiren temel bir konudur."

İtalya Başbakanı, İran'ın nükleer programından da vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
