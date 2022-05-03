İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir'e yanaştı

İstanbul'dan 1200 turistle yola çıkan İtalya bandıralı kruvaziyer Costa Venezia, İzmir Limanı'na geldi.

İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan 135 bin tonluk turistik gezinti gemisinin yolcularını İzmir Limanı'nda halk oyunları ekibi ve bando karşıladı.

Turistler, çıkış işlemlerinin ardından kendilerini bekleyen tur otobüsleriyle kentteki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Kordon Boyu'ndaki birçok kişi, dev geminin fotoğrafını çekti.

"İzmir'e hayırlı olsun"

IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, limanda gazetecilere yaptığı açıklamada, geminin İstanbul'dan sonra İzmir'e uğradığını belirtti.

İstanbul Galataport'un açılmasının İzmir'deki kruvaziyer hareketliliğini de artırdığını ifade eden Öztürk, "Oldukça mutluyuz. İzmir'e hayırlı olsun. Geçtiğimiz hafta Miami'de dünyanın en büyük kruvaziyer fuarındaydık. Çok önemli görüşmeler yaptık. Bunların neticesinde kruvaziyerler artarak gelecek İzmir'e. Türkiye çok önemli bir yer. Tarihi, gastronomisi, kültürü bunların hepsinin birleştiği bir harmoni." dedi.

Kruvaziyerle gelen en yüksek turist sayısına 2 milyon 250 bin yolcunun geldiği 2013'te ulaşıldığını aktaran Öztürk, uzun aradan sonra kruvaziyer turizmin yeniden hareketlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sadece İzmir, Kuşadası veya İstanbul için değil güneydeki Antalya, Bodrum, kuzeydeki Trabzon gibi limanlarımızın daha aktif olarak çalışması gerektiğini ve Türkiye'nin 2023 hedeflerindeki 35 milyar dolarlık turizm gelirlerini elde etmesi için bizim de çorbada bir katkımız olması gerektiğini düşünüyorum."

İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya da kruvaziyerleri İzmir Limanı'nda görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını söyledi.