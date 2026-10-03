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İtalya 2028 savunma harcaması ek artışını GSYİH'ye oranla yüzde 0,6'dan 0,3'e indirdi

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İtalya 2028 savunma harcaması ek artışını GSYİH'ye oranla yüzde 0,6'dan 0,3'e indirdi
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İtalya, enflasyon ve ekonomik baskılar nedeniyle 2028'de savunma harcaması ek artışını sınırlandırdı. Kabinenin onayladığı plana göre 2028'de ek harcamanın GSYİH'ye oranı yüzde 0,6'dan 0,3'e indirildi; Bakan Crosetto bunun yaklaşık 8 milyar euro daha az harcama olduğunu söyledi.

ROMA, 3 Ekim (Xinhua) -- İtalya, enflasyon ve ekonomik baskılar nedeniyle 2028'de savunma harcamalarında yapılması planlanan ek artışı sınırlandırma kararı aldı.

İtalyan haber ajansı ANSA'nın cuma günkü haberine göre, söz konusu düzenleme İtalyan kabinesi tarafından aynı gün onaylanan Kamu Maliyesi Planlama Belgesi'nde yer aldı. Plana göre, 2028 yılı için savunmaya yapılması planlanan ek harcamanın gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı, daha önce öngörülen yüzde 0,6'dan yüzde 0,3'e düşürüldü. 2027 yılı için öngörülen yüzde 0,3'lük ek harcamada ise değişiklik yapılmadı.

Savunma Bakanı Guido Crosetto'ya göre, bu revizyon, İtalya'nın savunma harcamalarında daha önce planlanana kıyasla yaklaşık 8 milyar euro (9,01 milyar ABD doları) daha az harcama yapacağı anlamına geliyor. Crosetto bu kararın mevcut ekonomik durum, enflasyon ve devlet tahvili piyasalarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını söyledi.

Öte yandan NATO üyeleri, savunma harcamalarını daha da artırma taahhüdünde bulunmuştu. Üye ülkeler, 2025 yılında Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde savunma harcamalarını 2035 yılına kadar GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı kararlaştırmıştı.

Kaynak: Xinhua
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