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İsviçreli Xhaka, sahte aşı sertifikası itirafı sonrası milli takım kampına katılmayacak

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İsviçre Milli Futbol Takımı kaptanı Granit Xhaka, 2022'de aldığı koronavirüs aşı sertifikasının sahte olduğunu itiraf edip özür diledi. İsviçre Futbol Federasyonu, Xhaka'nın yaklaşan milli takım antrenman kampına katılmayacağını, bu kararın ortak görüşmeyle alındığını açıkladı.

İsviçre Milli Futbol Takımı kaptanı Granit Xhaka, 2022'de sahte koronavirüs aşısı sertifikası aldığını itiraf etti.

Blick gazetesinin haberine göre, Xhaka sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahte sertifika aldığını duyurdu.

Xhaka, "Kovid-19 aşısı konusunda şahsen çok kararsızdım ve o zamanlar ciddi endişelerim vardı. Aşıya karşı derin bir güvensizlik duyuyordum, korku ve belirsizlikle boğuşuyordum. Bu çalkantılı duygusal durumda, açık sorularımı uygun kanallar aracılığıyla açıklığa kavuşturmak yerine aşı sertifikası aldım. Bugün bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu açıkça görüyorum. Bir hataydı. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Bu kararın sorumluluğunu üstlendiğini kaydeden Xhaka, konuyu araştırmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ve ilgili makamlarla tam işbirliği içinde olacağını belirtti.

Öte yandan İsviçre Futbol Federasyonu (SFV), Xhaka'nın yaklaşan milli takım antrenman kampına katılmayacağını açıkladı. Açıklamada, "Bu karar, Xhaka ve SFV yönetimi arasında yapılan ortak bir görüşme sonucunda alındı." ifadesi kullanıldı.

33 yaşındaki futbolcunun, 2022 yılının ocak ve kasım aylarında aşılandığına dair sertifika aldığı bildirilmişti.

Luzern Savcılığı, Xhaka'nın 2022 yılında aldığı Kovid-19 aşı sertifikalarının gerçeğe aykırı düzenlenmiş olabileceği şüphesiyle inceleme başlatmıştı.

Xhaka'nın doktorunun da sahte sertifika düzenlemekten dolayı soruşturma altında bulunduğu bildirilmişti.

Xhaka, İngiltere Premier Lig kulübü Sunderland'de forma giyiyor.

Kaynak: AA
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