Haberler

İsviçre ve Çin Arasındaki İlişkilerde Diyalog Vurgusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Çin ile ilişkilerinin temelinin samimi ve yapıcı bir diyaloğa dayandığını belirtti. Cassis, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde ikili işbirliği, ticaret anlaşmaları ve küresel istikrar konularına odaklandıklarını açıkladı.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Çin ile güçlü ilişkilerinin temelini, samimi ve yapıcı bir diyaloğun oluşturduğunu bildirdi.

Cassis, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile İsviçre'nin Ticino kantonunda görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Nisanda Çin'de gerçekleştirdikleri son toplantının ardından Çin Dışişleri Bakanı Yi'yi stratejik diyalog için İsviçre'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Cassis, "Görüşmelerimiz ikili işbirliği, serbest ticaret anlaşmasının modernizasyonu, küresel istikrar ve çok taraflılık konularına odaklandı." bilgisini verdi.

Cassis, "Güçlü ilişkilerimizin temeli, samimi ve yapıcı bir diyalog." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi

Konser soruşturması Mansur Yavaş'a uzandı! Başsavcılık izin istedi
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı

Tanımak neredeyse imkansız! 32 yıl önceki fotoğrafını paylaştı
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş

Eski İsrail askeri ülkeyi alarma geçirdi! Zengin erkeklerin kabusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.