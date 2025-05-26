İsviçre Alpleri'nde Kayak Kazaları: 6 Ölü

İsviçre Alpleri'nde Kayak Kazaları: 6 Ölü
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İsviçre Alpleri'nde hafta sonu meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. Valais kantonuna bağlı Rimpfischhorn bölgesinde 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca Bern kantonunda da çığ altında kalan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

İsviçre Alpleri'nde hafta sonu meydana gelen kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti.

Güneydeki Valais kantonuna bağlı Rimpfischhorn bölgesinde 5 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı.

Kanton polisinin açıklamasına göre, yaklaşık 4 bin metre yükseklikte terk edilmiş kayak takımlarını gören iki dağcı, durumu kurtarma ekiplerine bildirdi.???????

Bölgenin havadan görüntülenmesi ve yapılan arama sonucu Adler Buzulu'nda 5 kayakçının cansız bedenleri tespit edildi.

Öte yandan 24 Mayıs'ta Bern kantonunda bulunan Morgenhorn bölgesinde de 3 kişinin çığ altında kaldığı belirtildi.

Kanton polisi, iki kişinin hafif yaralandığını, 29 yaşındaki İsviçrelinin ise hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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