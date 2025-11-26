İsveçli Alleima AB, Çin'de Yeni Soğuk Son İşlem Tesisini Açtı

NANJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- İsveçli çelik devi Alleima AB'nin Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Zhenjiang kentindeki ikinci aşama soğuk son işlem tesisi faaliyete geçti. Böylelikle yerel üretim kapasitesini iki katına çıkaran ve yüksek kaliteli boru ürünlerini piyasaya süren şirket, Asya'daki müşterileri için teslimat sürelerini kısaltmış oldu.

12.500 metrekare alana yayılan ve 193 milyon yuan (yaklaşık 27,2 milyon ABD doları) yatırımla kurulan tesiste, daha önce ithal edilen yüksek sıcaklık ve hidrojen ikmal boruları gibi yüksek performanslı boru ürünleri imal edilerek, petrokimya, hidrojen enerjisi, kağıt hamuru ve kağıt üretimi gibi sektörlere ve sağlık sektörüne hizmet verilecek.

Çin pazarına 1985 yılında giren Alleima AB, istikrarlı büyümesini sürdürerek Çin'deki gelirlerini 2024 yılında 1,54 milyar yuanın üzerine çıkardı.

Zhenjiang'da gelişimini 18 yılı aşkın bir süredir sürdüren ve bu süre boyunca sürdürülebilirliğe büyük önem veren şirket, sera gazı emisyonlarını sektör ortalamasının altında tutmayı başardı. Yeni fabrika, elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılarken, şirket yüzde 80'den fazla geri dönüştürülmüş çelik kullanıyor. Şirket, 2030 yılına kadar karbondioksit emisyonlarını 2019 yılına kıyasla yüzde 50 oranında azaltmayı hedefliyor.

Şirketin boru bölümü başkanı olan Carl von Schantz, "Asya bölgesinde son yedi yılda kimya ve petrokimya segmentinde güçlü gelir artışı ve etkileyici gelişme kaydettik" dedi.

Alleima AB Başkan ve CEO'su Goran Bjorkman şirketin, kapasitesini artırıp portföyünü genişleterek Asya'da yerel olarak ürün teslim etme kabiliyetini güçlendirdiğini söyledi. Bjorkman, yatırımın amacının Çin'deki güçlü ve büyüyen pazara cevap vermek olduğunu ifade etti.