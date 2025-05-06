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İsveç Başbakanı Kristersson: NATO Savunma Harcamaları GSYİH'nın Yüzde 3,5'ine Yükselecek

İsveç Başbakanı Kristersson: NATO Savunma Harcamaları GSYİH'nın Yüzde 3,5'ine Yükselecek
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO müttefiki devletlerin savunma harcamalarının GSYİH'nın yüzde 3,5'ine çıkarılması gerektiğine inandığını belirtti. Kristersson, NATO zirvesinde alınacak kararların önemine vurgu yaptı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO müttefiki devletlerin savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt içi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkarılması yönünde karar alacaklarına inandığını söyledi.

Kristersson, başkent Stockholm'de, İzlanda Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir ile bir araya geldikten sonra basın toplantısı düzenledi.

Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO ülkeleri zirvesine dikkat çeken Kristersson, NATO üyesi ülkelerin GSYİH'lerinin yüzde 2'sini savunma harcamalarına tahsis etme kararını değiştireceklerini belirtti.

Kristersson, "Haziran ayında Lahey'de yapılacak NATO zirvesinde NATO müttefiki devletlerin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt içi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 3,5'ine çıkaracağına inanıyorum. Zaten bu NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin önerisi." ifadelerini kullandı.

İzlanda Cumhurbaşkanı Halla Tomasdottir de İsveç'e 3 günlük kalabalık bir grupla ziyaret gerçekleştirdiklerini, ikili ticaret ve teknoloji konularında önemli anlaşmalar yapacaklarını kaydetti.

Tomasdottir, "Biz dost, komşu ve ortaktan daha fazlasıyız. Müttefik iki ülkeyiz." dedi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
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