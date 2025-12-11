İBB'nin 'İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı Programı' tanıtıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imzalanan protokol kapsamında uygulamaya geçilen İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP) tanıtıldı.

Etkinlikte konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, şu an İstanbul'da 18 Yaşam Vadisi'nin vatandaşların kullanıma açık olduğunu söyledi.

Aslan, 2021 yılının Mayıs ayında "Yeşil Kentler Çerçeve Programı" kapsamında EBRD ile "İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı" hazırlanmasına dair protokol imzaladıklarını dile getirerek, "Bu protokol aracılığıyla, İstanbul, EBRD'nin Yeşil Şehirler Platformu'na katıldı. EBRD'nin teknik ve mali desteğiyle 2023 yılı Mayıs ayında İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı hazırlıklarına tüm hızımızla ve gücümüzle başladık." dedi.

Bugün tamamlanan planı kamuoyuyla paylaşmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Aslan, "İstanbul YŞEP, kentimizin çevresel zorluklarını sistematik olarak ele alan, uluslararası standartlara uygun, yatırım odaklı, stratejik bir yol haritasıdır. Planımız, iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı riskleri azaltmayı, çevresel varlıklarımızı korumayı ve tüm İstanbullular için dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Aslan, plan doğrultusundaki performans ve ilerlemeyi İBB İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenli takip edeceklerini, şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Sera gazı emisyonunun azaltılması hedefleniyor

İstanbul Yeşil Şehir Eylem Planı'nda (YŞEP) 17'si politika, 35'i yatırım eylemi olmak üzere toplamda 52 eylem bulunuyor. Bu eylemlerin yatırım ihtiyacı yaklaşık 12,5 milyar avro olarak hesaplandı.

Bu eylemlerle yıllık yaklaşık 1,6 milyon ton karbondioksit eşleniği sera gazı emisyonunun azaltılması bekleniyor.