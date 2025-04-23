İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 50'nin üzerinden artçı deprem meydana gelirken, panik nedeniyle yüksekten atlayan 151kişi ise yaralandı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası, yapılan taramalara göre henüz çöken bir bina olmadığını bildirirken, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirin elden bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

CAMİLER, OKUL BAHÇELERİ VE SPOR SALONLARI HİZMETE AÇILDI

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, camilerin, okul bahçelerinin ve spor salonlarının ikinci bir talimata kadar vatandaşların hizmetine açıldığını duyurdu.

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."