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İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

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6.2'lik deprem ve 50'den fazla artçı sarsıntının yaşandığı İstanbul'da tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, camilerin, okul bahçelerinin ve spor salonlarının ikinci bir talimata kadar vatandaşların hizmetine açıldığını duyurdu.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 50'nin üzerinden artçı deprem meydana gelirken, panik nedeniyle yüksekten atlayan 151kişi ise yaralandı.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem sonrası, yapılan taramalara göre henüz çöken bir bina olmadığını bildirirken, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirin elden bırakılmaması konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir

CAMİLER, OKUL BAHÇELERİ VE SPOR SALONLARI HİZMETE AÇILDI

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, camilerin, okul bahçelerinin ve spor salonlarının ikinci bir talimata kadar vatandaşların hizmetine açıldığını duyurdu.

Valiliğin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Okul bahçeleri, spor salonları ve camilerimiz deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Öte yandan okullarımızın lavaboları da ikinci bir talimata kadar vatandaşlarımızın kullanımına açık tutulacaktır.

Kızılay ve AFAD, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarını seferber etmiştir."

İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Aylık milyonlarca hatta lira vurgun yapan GSM Operatörlerinin hepsi hakkında suç duyurusu bulunmalı en ağır cezadan yargılanmalılardır. Her deprem de taş devrine dönüyoruz iletişimde, Aldıkları paralar haram olsun tabi ki muslüman olduklarını sanmıyorum da. Artık bunların kaldırdığı vurgunlara dur ne zaman denecek ?

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Tesadüf mü bilmem ama daha bu sabah işe giderken etrafımda ki binalara bakıp nede güzel evler yapmışlar 2-3 katlı keşke Turkiye de böyle olsaydı dedim. Bu arada Almanya’dan bahsediyorum. Yahu arkadaş her yere yazarım devamlı, şu binaları üst üste, dip dibe yığmayın diye. Ayrıca şu İstabulun acil boşalması gerek. Adam gibi Anadolu’ya yatırım yapılsa bunca insan oraya gitmez. 7 üzeri bir deprem olursa Allah yardım etsin herkese

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Haber YorumlarıÖmer Coşkun:

Her kafadan ses çıkıyor millete korku vermeyin ALLAH korusun

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