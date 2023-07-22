Eyüpsultan'da bugün meydana gelen yangınlara ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik açıklamasında her iki yangının da söndürüldüğü ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nden Eyüpsultan'da meydana gelen yangınlara ilişkin açıklama

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bugün meydana gelen yangınlara ilişkin İstanbul Valiliği açıklama yaptı. Valilik açıklamasında her iki yangının da söndürüldüğü ifade edildi.

Eyüpsultan Hasdal ve Kemerburgaz'da bugün meydana gelen yangınlara ilişkin İstanbul Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Valilik açıklamasında "22 Temmuz 2023 tarihinde ormanlık alan yakınlarında iki yangın olayı yaşanmıştır. Eyüpsultan İlçesi Göktürk Merkez Mahallesi bölgesindeki otluk alanda çıkan yangına, itfaiye ve orman ekiplerimizce başlama evresinde müdahale edilmiş, yangın henüz iki dönümlük bir alanı etkisi altına aldığı sırada söndürülmüştür. Olay sonrasında bölgede ekiplerimizce soğutma çalışmaları yapılmıştır. İkinci yangın olayı ise Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nda budanan ağaçların budanan parçalarının istiflendiği hurdalık alanda çıkmış olup, yangın ekiplerimizin ivedi müdahalesiyle herhangi bir sirayet olmadan söndürülmüştür" ifadelerine yer verildi.