İstanbul'un gece hayatı tek bir çatı altında Red Bull Unlocked'da buluşuyor

İSTANBUL (DHA) - AMSTERDAM'dan Manchester'a, Paris'ten Melbourne'e kadar dünyanın eğlence denilince akla gelen 20 farklı şehrinde gerçekleştirilen global etkinlik serisi Red Bull Unlocked, şimdi de İstanbul gece hayatının en büyük kutlamasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Katılımcılarına bugüne kadar yaşadıkları en unutulmaz gece hayatı deneyimini, şehrin popüler mekanlarını tek çatı altında toplayarak sunacak Red Bull İstanbul Unlocked, 1-2 Temmuz tarihlerinde Mecidiyeköy Eski Likör Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull İstanbul Unlocked, eğlence denilince akla gelen en ikonik mekanları, şehrin eşsiz kültürünü vurgulayan sürükleyici gece hayatı deneyimini sunmak için bir araya getirmeye hazırlanıyor. Şehrin nabzını tutan 10'dan fazla mekanı sadece 2 günlüğüne tek çatı altında bir araya getirecek Red Bull İstanbul Unlocked sosyalleşmeyi odağına alarak festival tadında bir deneyim sunacak.

ŞEHRİN İÇİNDE SAVRULMADAN

Kulüpler, miksologlar, sahne sanatçıları ve çok daha fazlasını tek çatı altında toplayacak Red Bull Istanbul Unlocked programı, biletler ve daha pek çok sürpriz ile ilgili detaylar redbull.com/unlocked adresinde olacak.