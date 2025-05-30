İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde 'Zincire Rağmen' Etkinliği

İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıl Dönümünde 'Zincire Rağmen' Etkinliği
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İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, Haliç'te İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde 'Zincire Rağmen' temalı kano-kürek gösterisi ve dragon bot yarışları düzenledi. Etkinlikte katılımcılar Türk bayraklarıyla coşkulu anlar yaşarken, İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, fethin tarihi önemine vurgu yaptı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünce Haliç'te, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümü kapsamında "Zincire Rağmen" temalı kano-kürek gösterisi ve dragon bot yarışları düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dragon bot yarışlarının başlangıç işaretini Müdür Murat Mücahit Yentür verdi.

Yarışın başlamasıyla kürek takımları Haliç'te suya açıldı.

Haliç kıyısında kurulan etkinlik alanında katılımcılar, Türk bayraklarıyla kıyıyı renklendirdi. Fethin sembolik ruhunu yaşatan yarışlar, renkli anlara sahne oldu.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, İstanbul'un fethinin askeri bir zafer olmasının yanında bir medeniyetin inşası olduğunu söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in, zincirlerle kapatılan denizi aşarak İstanbul'u fethettiğine dikkati çeken Yentür, "O gün gemiler karadan yürütülürken, bugün bizler gençlerimizle aynı inanç ve azimle bu zincirleri aşmanın ruhunu yaşatıyoruz. 'Zincire Rağmen' etkinliği, tarihi hafızamızı canlı tutmanın, birlik ve dayanışmamızı pekiştirmenin güçlü bir ifadesi oldu. Bugün burada birlikte kürek çeken öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve yöneticilerimizle sportif aktivite yaptık ve ecdadımıza vefa borcumuzu da bir kez daha hatırladık. Bu aziz mirası bilinç ve ortak gayretle geleceğe taşıyacağız." diye konuştu.

Etkinlik boyunca kano-kürek gösterileri ve dragon bot yarışları izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi. Yarışların sonunda öğrencilere ve yarışmayı kazanan takıma, milli takım forması hediye edildi.

Etkinlik alanında kurulan tematik köşelerde ise fethin tarihine dair bilgilendirici görseller sergilendi.

Öğrenciler, öğretmenleriyle çeşitli sportif ve kültürel atölyelere de iştirak etti.

Etkinliğe 39 ilçeden davet edilen yaklaşık 80 gönüllü öğretmen, 18 lisanslı öğrenci sporcu ve çok sayıda eğitim yöneticisi katıldı.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
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