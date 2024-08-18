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İstanbul'un barajlarında su seviyesi 13 günde yüzde 5 düştü

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Kurak geçen yaz ayları nedeniyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 51 seviyelerine kadar geriledi. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, Alibey Barajında kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı.

İstanbul'un barajlarında su seviyesi 13 günde yüzde 5 düştü

- Alibey Barajı'nda kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı

İSTANBUL - Kurak geçen yaz ayları nedeniyle İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 51 seviyelerine kadar geriledi. Şehrin doluluk oranı 13 günde yüzde 5 düşerken, Alibey Barajında kuraklık nedeniyle atıklar gün yüzüne çıktı.

İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 51.36 seviyesine kadar geriledi. Şehrin barajlarının doluluk oranı 3 ağustos 2024 tarihinde doluluk oranı yüzde 57 seviyesindeydi. Barajların 13 gün sonra doluluk oranı ise yüzde 52 seviyesine gerilerek yüzde 5 düşüş sağladı. Alibey barajı ise doluluk oranı en yüzde 17,82 ile İstanbul'un en kurak barajı oldu. Mağlova kemerinin büyük bir kısmı gün yüzüne çıktığı görüntüler havadan çekilen karelere yansıdı. Su seviyesi azalması ile onlarca lastik, bidon, ayakkabı gibi atıklar gün yüzüne çıktı. Kuruyan baraj alanlarındaki toprakların çatalmış hali kuraklığın geldiği seviyeyi ortaya çıkarttı. Yaz aylarında bilinçsiz su tüketimi ve sıcaklar nedeniyle hızla buharlaşma, yağışsız geçen yaz ayları nedeniyle su seviyesi hızla azalmaya devam ediyor. Uzmanlar yaz aylarında su tüketiminde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Su seviyesi en yüksek Terkos, en düşük seviye Alibey barajı oldu

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle, Ömerli Barajı yüzde 53,14 doluluk oranına sahipken, Terkos Barajı yüzde 65,24 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Büyükçekmece Gölü yüzde 49,66 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 55,43 su oranına sahip. Sazlıdere Barajı yüzde 52,16 Kazandere Barajı yüzde 18.6 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu. Papuçdere yüzde 31.62 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 59,17 seviyelerinde. Istrancalar Barajı ise yüzde 33.43 oranına kadar düşüş gösterdi.

(AFS-SB-MD-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alibey Barajı İstanbul Ekonomi Çevre Hava Durumu Doğa İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

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