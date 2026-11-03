İstanbul Ümraniye'de yağışta Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, görüntülendi

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İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı