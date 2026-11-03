İstanbul Ümraniye'de yağışta Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, görüntülendi

İstanbul Ümraniye'de yağışta Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul genelinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı