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İstanbul Ümraniye'de yağışta Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, görüntülendi

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İstanbul Ümraniye'de yağışta Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, görüntülendi Haber Videosunu İzle
İstanbul Ümraniye'de yağışta Finans Merkezi'ndeki binaya yıldırım düştü, görüntülendi
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İstanbul genelinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntülerde şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul genelinde akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Ümraniye'de Finans Merkezi'ndeki bir binaya yıldırım düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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